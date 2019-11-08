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IŞİD ve El Kaide’ye şafak operasyonu

Adana'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 zanlıdan bazıları yakalandı.

08:20 -
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IŞİD ve El Kaide terör örgütlerine üye olduğu ve örgüt içinde çeşitli görevlerde çalıştığı ileri sürülen sekizi Suriye uyruklu 10 şüpheliye şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

ÖRGÜTSEL DERS VE SOHBET DÜZENLEMİŞLER

Gözaltına alınanlar arasında IŞİD ve El Kaide’de hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu, evlerinde örgütsel ders, sohbet ve etkinlik düzenlediği ve örgüt mensupları ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu ileri sürülen zanlıların da yer aldığı bildirildi. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (AA)

Adana El Kaide Emniyet gözaltı hemşire IŞİD operasyon ÖZEL HAREKAT Sağlık Suriye Terör
Son güncelleme: 08:40 08.11.2019
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