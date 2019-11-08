IŞİD’e 1 milyon 200 bin TL transfer etmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan kişilerle ilgili hakimliğe gönderilen sevk yazısında ilginç ayrıntılara yer verildi.

Yazıda, şüphelilerin 29 Ekim'den hemen önce silah temin ettiklerinin belirlendiği ve yapmayı planladıkları silahlı eylem için araç temin ettikleri ifade edildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin de IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen çok sayıda şahısla para transferi ilişkisi olduğu da belirlendi. Bu şahsın geliri ile orantısız şekilde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL mevduatı örgüt faaliyetlerinde kullanmak üzere koordine ettiği belirtildi. Sevk yazısında bu şahsın IŞİD terör örgütünün finansmanında ve para hareketlerinde rol aldığı da iddia ediliyor.

İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPACAKLARMIŞ!

Yakalanan şahısların IŞİD terör örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü haberlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden intikam almak amacıyla eylem yapmak istedikleri ileri sürülüyor.