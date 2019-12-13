IŞİD’e şafak baskını: 5 yabancı uyruklu gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında örgüt adına Suriye’de silahlı olarak faaliyette bulundukları, kentte hücre yapılanması oluşturdukları ve örgütün talimatları doğrultusunda eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu altı şüphelinin adresleri tespit edildi.

KAPILAR KOÇ BAŞIYLA KIRILDI

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

İKİSİ IRAK, ÜÇÜ SURİYE UYRUKLU

Baskın sırasında bazı polisler de uzun namlulu silahla sokak girişlerinde ve evlerin çevresinde önlem aldı. Operasyonda gözaltına alınan ikisi Irak, üçü Suriye uyruklu beş şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (AA)