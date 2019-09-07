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IŞİD’in ‘Kadı’sı İstanbul’da yakalandı

İstanbul TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD’in Rakka Kadı’sı olarak faaliyet gösteren M.E.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda infaz kararı verdiği öne sürüldü.

Habip ATAM
10:37 -
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IŞİD’in ‘Kadı’sı İstanbul’da yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekiplerinin terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda şüpheli bir isim belirlendi. Farklı kod isimleri kullanan şüphelinin, istihbarat faaliyetleri yürüttüğü şüphesiyle takip başlatıldı. Polis ekipleri, adının M.E.B. olduğunu tespit ettiği şüphelinin Suriye, Rakka'da bir dönem terör örgütü IŞİD'in kadısı olarak görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

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TUTUKLANDI

M.E.B.'nin çok sayıda Arap ve Dağıstanlı'nın bulunduğu terör örgütü içerisinde infaz emirleri verdiği bilgilerine ulaştı. M.E.B.'nin bir kısım infaz eylemini de gerçekleştirdiği olabileceği de öne sürüldü.
Çalışmaların ardından ülkemize kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bazı dokümanlar ele geçirildi. Ülkemize ne için geldiği araştırılan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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