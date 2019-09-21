IŞİD’in Telafer sözde emiri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH'ün de katılımıyla IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, IŞİD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin, IŞİD’in Irak Telafer sözde emiri olduğu, IŞİD adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

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Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden sözde emir S.H. tutuklanırken, A.A.Y., A.T. ve R.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İHA