Işıl Açıkkar kimdir? Işıl Açıkkar nereli ve kaç yaşında?

Işıl Açıkkar merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Işıl Açıkkar kimdir? 1984 İzmir doğumlu olan Işıl Açıkkar, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Işıl Açıkkar, ilk kez Yeni TV ve Ege TV ekranlarında seyirciyle buluştu. İşte Işıl Açıkkar’ın hayat hikayesi…

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıya ilçesinde dünyaya geldi. Lise'yi Karşıyaka'da okuduğu zamanlarda İzmir'in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalıştı.O sıralarda daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiş oldu.

Toplam 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalıştı ve ardından ise özel olarak diksiyon eğitimi gördü.Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başladı.Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı buldu. Sunuculuk yaptı, muhabir oldu.

Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul'a gitti ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirdi. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerledi.Üniversitenin Üçüncü sınıfındayken önemli bir Trt spikerinden güzel konuşma konusunda ders aldı.Sadece konuşma konusunda derslerle yetinmedi ve özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim aldı. Üniversite bittikten sonra 1 sene kadar İngiltere'de bulundu.Türkçeyi çok sevdiği için İngiltere'de fazla durmadı ve 1 senenin sonunda dönüş yaptı.Türkiye'ye geldikten sonra Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yaptı.Eğer Yurt dışında kalmış olsaydı farklı bir dilde eğitim alacak ve o yönde ilerleyecekti fakat o tercih etmedi. Almış olduğu diksiyon derslerinden sonra kendisid e artık diksiyon dersi verebilecek konuma geldi.Yabancı dillerden İngilizceyi çok iyi şekilde konuşuyor. Ünlü sunucu TRT 1 Ana Haber’in sunuculuğunu üstleniyor.