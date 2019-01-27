Isınmak isterken hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerindeki 5 katlı metruk binanın bodrum katında yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ısınmak için ateş yakmaya çalıştı.

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Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından inceleme yapan sağlık ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset morga gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. AA