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İskelede demirli yolcu vapurunda yangın paniği

İzmit'te, iskelede kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, demirli haldeki 'Karamürsel Alp' adlı yolcu vapurunun güvertesinde yangın çıkardı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, gemide ufak çapta hasar meydana geldi.

17:25 -
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İskelede demirli yolcu vapurunda yangın paniği

Olay, öğleden sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan marinada meydana geldi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İskele üzerinde babalardan birine kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, demirli halde bulunan ve şu an bakımda olduğu için yolcu taşımayan ‘Karamürsel Alp’ isimli yolcu vapurunun güvertesinde yangına neden oldu.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Alevleri fark eden işçiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, öte yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Gemide ufak çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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