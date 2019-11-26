İSKİ 26 Kasım su kesintisi listesi… İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi…
26 KASIM SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:51:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:18:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:14:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:44:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:07:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 08:43:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah,Aydıntepe Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-25 17:53:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:19:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.