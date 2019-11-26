İSKİ 26 Kasım su kesintisi listesi… İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintisi İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok noktada etkili oluyor. Su kesintisi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ planlı kesintileri internet sitesi üzerinden yayınlıyor. İşte güncel su kesintisi listesi…

26 KASIM SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:51:09.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:18:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:14:55.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:44:24.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:07:10.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 08:43:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Şifa Mah,Mimar Sinan Mah,Aydınlı Mah,Aydıntepe Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-25 17:53:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-26 09:19:13.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.