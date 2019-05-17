İSKİ sınav sonuçları: İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı!

İSKİ personel alımı sonuçları bugün açıklandı. Adayların gözleri İSKİ resmi internet sitesinde… Toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınav sonuçları http://www.iski.istanbul/web adresli internet sitesinde ilan edildi. Sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz…

2019 İSKİ SINAV SONUÇLARI

İSKİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 7 Ocak 2019 ila 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan sınavın sonuçları http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/haberler1/haberler-detay/memur-alim-sonuclari-aciklandi sayfasına herkesin erişimine açıldı.