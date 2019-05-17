Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İSKİ sınav sonuçları: İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı!

İSKİ, 461 memur alımı için sınav sonuçları belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanamasının ardından adaylar İSKİ memur alımı sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Adaylar http://www.iski.istanbul/web internet adresinden sınav hakkında ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. İşte 2019 İSKİ personel alımı sonuçları hakkında ayrıntılar...

21:17 -
Haberler Gündem
İSKİ sınav sonuçları: İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı!

İSKİ personel alımı sonuçları bugün açıklandı. Adayların gözleri İSKİ resmi internet sitesinde… Toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınav sonuçları http://www.iski.istanbul/web adresli internet sitesinde ilan edildi. Sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz…

2019 İSKİ SINAV SONUÇLARI

İSKİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 7 Ocak 2019 ila 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan sınavın sonuçları http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/haberler1/haberler-detay/memur-alim-sonuclari-aciklandi sayfasına herkesin erişimine açıldı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more