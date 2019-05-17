İSKİ sınav sonuçları: İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı!

İSKİ personel alımı sonuçları bugün açıklandı. Adayların gözleri İSKİ resmi internet sitesinde… Toplamda 461 memur alımının gerçekleştirildiği sınav sonuçları http://www.iski.istanbul/web adresli internet sitesinde ilan edildi. Sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz…
İSKİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
İSKİ bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre 7 Ocak 2019 ila 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan sınavın sonuçları http://www.iski.istanbul/web/tr-TR/kurumsal/haberler1/haberler-detay/memur-alim-sonuclari-aciklandi sayfasına herkesin erişimine açıldı.