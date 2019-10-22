İSKİ’den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ’nin suların kesileceği tarih için; “İsale hattında gerçekleştirilecek olan deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle; 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” açıklaması yaptı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul’da suların kesileceği bölgeler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.