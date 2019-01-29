İŞKUR 80 bin personel alımı! İŞKUR personel alımı ilanı yayımlandı

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2019 personel alımları için yeni lanlar yayımlandı. Personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. İşte İŞKUR personel alımı başvuru detayları…

TYP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

TYP kapsamında personel alımı için başvuru yapacak olan vatandaşların bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

Bu bağlamda vatandaşların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra vatandaşların 18 yaşı doldurmuş veya daha büyük olmaları gerekirken emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmamaları, öğrenci olmamaları gerekmektedir.

Ayrıca açıköğretim öğrencisi olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri de belirtildi. Ayrıntılı detaylara https://iskur.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ALIMLAR İŞKUR’DAN

Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı TYP kapsamında ilana çıktı. Bakanlıklar arasında imzalanan ‘güvenli okul, güvenli gelecek’ protokolü ile okullara, İŞKUR kanalıyla temizlik, bakım, onarım için 60 bin kişilik ödenek il müdürlüklerine aktarılacak. 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi alınacak.