İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR kura sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir.” denildi. İŞKUR kura sonuçları açıklandığı takdirde aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

GSB İŞKUR KURA SONUÇLARI

HANGİ ALANLAR İÇİN PERSONEL ALINACAK?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için kura çekimi düzenlenecek.

KURA SONUÇLARININ ARDINDAN MÜLAKAT YAPILACAK

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sözlü mülakat için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Sözlü mülakatta adaylara genel kültür için 25 puan, genel yetenek için 25 puan ve mesleki bilgi beceriye göre 50 puan verilecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şart olacak. Adayların karşılaşacağı süreç şu şekilde olacak;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.