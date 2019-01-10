İŞKUR kura sonuçları 2019: Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR üzerinden yapılan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunanlar İŞKUR'un sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuç tarihi henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları İŞKUR sayfasından ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 6 bin 409 sürekli işçi alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi gözler İŞKUR kura sonuçlarında. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuç tarihi açıklanmadı. İŞKUR kura sonuçları açıklandığı anda sozcu.com.tr’de olacak.

İŞKUR KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kurayla belirlenecek. Kurayla aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.

Sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK KİŞİLER

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapabildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.