Bakanlık yeni açıklama yaptı! İŞKUR GSB kura sonuçları için nefesler tutuldu! GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları için açıklanan tarihte GSB İŞKUR kura sonuçları açıklanmadı fakat yeni bir açıklama geldi. Adaylar 15 Şubat’ta başvurularını tamamlamış, 27 Şubat’ta ise GSB kura sonuıçlarının açıklanmasını bekliyordu: Peki İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB kura sonuçları için yeni açıklama haberimizde.

GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için yapılan açıklamada; “Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir.” sözlerine yer verildi. İŞKUR GSB kura sonuçlarının bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor fakat henüz tam tarih belli değil.

HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALINACAK?

Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

GSB KURA SONUÇLARININ ARDINDAN ADAYLAR SÖZLÜ MÜLAKATA GİRECEK

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sözlü mülakat için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Sözlü mülakatta adaylara genel kültür için 25 puan, genel yetenek için 25 puan ve mesleki bilgi beceriye göre 50 puan verilecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şart olacak. Adayların karşılaşacağı süreç şu şekilde olacak;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.