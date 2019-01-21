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İŞKUR sağlık bakanlığı işçi alımı sözlü mülakata girecekler listesi İl Sağlık Müdürlüklerinden açıklanıyor

İŞKUR işçi alımı kura sonuçları belli oldu ve asil, yedek listeler bildirildi. Şimdi sıra mülakata girmeye hak kazanan adaylara geldi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı mülakata girecekler listeleri her ilin kendi il sağlık müdürlüğünden açılanacak. Adaylar bulundukları ilin il sağlık müdürlüğü resmi internet sitesinden mülakata hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilirler.

16:03 -
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İŞKUR sağlık bakanlığı işçi alımı sözlü mülakata girecekler listesi İl Sağlık Müdürlüklerinden açıklanıyor

Ambulans şoförü , güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi, veri giriş personeli gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak adayların kura sonuçları İŞKUR resmi internet sitesiniden yayımlandı. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar ise il sağlık müdürlüklerinden açıklanacak. Siz de başvuru yaptığınız ilin Sağlık Müdürlüğü internet sayfasını ziyaret edip yedek listelere göz atabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALACAK?

Sağlık Bakanlığı çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel alım ilanı açtı. Ambulans şoförü , güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi, veri giriş personeli alanında yapılacak olan alımlara adaylar 4 Ocak itibariyle başvuruda bulundu. 21 Ocak’ta açıklanan sözlü mülakat listesindeki adaylar sürece devam edip kadrolu personel olacak.

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