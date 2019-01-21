İŞKUR sağlık bakanlığı işçi alımı sözlü mülakata girecekler listesi İl Sağlık Müdürlüklerinden açıklanıyor

Ambulans şoförü , güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi, veri giriş personeli gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak adayların kura sonuçları İŞKUR resmi internet sitesiniden yayımlandı. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar ise il sağlık müdürlüklerinden açıklanacak. Siz de başvuru yaptığınız ilin Sağlık Müdürlüğü internet sayfasını ziyaret edip yedek listelere göz atabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALACAK?

Sağlık Bakanlığı çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere personel alım ilanı açtı. Ambulans şoförü , güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi, veri giriş personeli alanında yapılacak olan alımlara adaylar 4 Ocak itibariyle başvuruda bulundu. 21 Ocak’ta açıklanan sözlü mülakat listesindeki adaylar sürece devam edip kadrolu personel olacak.