İŞKUR Sosyal Çalışma Programı (SÇP) sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN!

Üniversite öğrencileri İŞKUR aracılığıyla yaz tatilinde çalışmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları alınmıştı. Sonuçlar ise kurayla belirlendi. Aşağıda yer alan linkten İŞKUR adresine gidebilir ve kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI İLE KAÇ TL VERİLECEK?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

SÇP NE KADAR SÜRECEK?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.