Sosyal Çalışma Programı sonuçları yayınlandı! İŞKUR SÇP ile kaç para verilecek, ne zaman başlayacak?

İŞKUR sosyal çalışma programı sonuçları açıklandı. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katıldığı, başvuru sonucu olumlu olan adaylar İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kapsamında günlük 67,37 lira kazanacak. Program Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında devam edecek. İşte İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları ve detayları…

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Çalışma Programları Temmuz ayında başlayacak.

ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLERİ YAPACAK?

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edilecek. Öğrenciliklerinin bitiminde gençlerin iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirebilecekler.



KAÇ TL VERİLECEK?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL OLACAK?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.