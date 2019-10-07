İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Güvenlik personeli ve temizlik görevlisi alımı..

İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirilen TYP başvuruları ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Birçok farklı uygulama alanının bulduğu Toplum Yararına Programlar arasında en çok ilgi çekenlerin başında MEB bünyesinde okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı olmuştu. İŞKUR TYP kuraları il il belirli zamanlarda açıklanıyor. İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama ekranına haberimizde sizlerle…

İŞKUR TYP SAYFASI

İŞKUR TYP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR’un Toplum Yararına Programları (TYP) ile iş sahibi olmak isteyen adaylar okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında iş sahibi olarak görev yapacak. İŞKUR TYP ilanlarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.