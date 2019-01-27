Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30’da takipçileriyle buluşacak. Bugünkü Hadi ipucu sorusu fotoğraflarda saklı. Hadi ipucu sorusunun cevabını bilenler rakiplerine göre avantajlı bir konuma geçiyor. 27 Ocak Hadi ipucu sorusu: İsmail Abi, Erdal Bakkal ve Hırsız Yavuz hangi dizide yer alan karakterlerdir? İşte merak edilen cevap…

27 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: İSMAİL ABİ, ERDAL BAKKAL VE HIRSIZ YAVUZ HANGİ DİZİSE YER ALIR?

CEVAP: LEYLA VE MECNUN

Leyla ile Mecnun, Eflatun Film tarafından yapılıp TRT 1’de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun’un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilim kurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı, genel yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı ve kurgusunu Murat Bör'ün üstlendiği dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2011 tarihinde TRT 1’de gösterilmiştir. 17 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 103. bölümün ardından dizi yayından kaldırılmış, ancak 104. ve son bölüm 27 Ocak 2014 tarihinde TRT’de yayımlanmıştır.