İsmail Küçükkaya: ”Bu fotoğrafla Türkiye kazanır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunduğu toplantıda “Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz” diyen Erdoğan harekatla ilgili şu bilgileri verdi:

“Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 kilometrekarelik alana yoğunlaştık. 480 km'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz. Böylece harekat neticesine ulaşmış olacak.”

Türkiye'ye silah satışını askıya alan Avrupa'ya da seslenen Erdoğan, “Az önce Şansölye Merkel'e söyledim. Biz, NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberim mi yok? dedim” diye konuştu.

Toplantıda bir başka önemli detay daha dikkat çekti. Davetliler arasında SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da yer alması herkesin beğenisini topladı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BU FOTOĞRAFLA TÜRKİYE KAZANIR

Fox TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, günün manşetlerini okurken, SÖZCÜ’nün manşetindeki Metin Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını göstererek, “Bu fotoğraf benim hoşuma gitti. Burada Türkiye’nin çok okunan gazeteleri olsun. SÖZCÜ olsun, Türkiye’nin en çok izlenen haber bültenleri olsun… Bundan sadece Türkiye kazanır. Bakın SÖZCÜ gazetesi dün Cumhurbaşkanlığı bilgilendirme toplantısına katılmış. Deneyimli gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz oradaydı.” değerlendirmesinde bulundu.

DÜNKÜ TOPLANTIDA KONUŞULAN DİĞER BAŞLIKLAR ŞÖYLE:

Barış Pınarı Harekâtı konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

– Suriye Milli Ordusu'nun, karşısında duramayan hainler, sınırlarımıza yakın yerlerden havan ve roketlerle sivil vatandaşlarımızı hedef alıyor. Şu ana kadar terör örgütü tarafından 652 havan saldırısı düzenlendi. Teröristler saldırıları park, hastane, ibadethane, sokak gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Hatta daha ileri gidiyorum. Kilise içinde atış yaptıkları bile vakidir. Bunları tabii biz İHA'larla tespit ediyoruz. Ancak biz kiliseye karşı bir harekatta bulunsak, bu defa bunu söyleyecekler, ‘Bak gittiler kiliseyi vurdular.' Bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz.

– Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 140 vatandaşımız da yaralandı. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit olmuştur. Buna karşılık etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 olmuştur Şu ana kadar kontrol altına alınan alanın büyüklüğü 109 kilometrekaredir.

TERÖR DEVLETİNE İZİN VERMEYİZ

– Biz Kürtlere değil, PKK/YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Kısacası, Suriye'nin kuzeyinde terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz. Rejim, teröriste karşı ayakta duramıyor. Duramadığı için biz de Adana Mutabakatı ile ne yaptık? Suriye'ye girdik.

– Türkiye'nin bu meşru operasyonunu, işgal olarak tanımlayacak kadar şuurunu kaybetmiş, kaybeden, kaybedecek olan ülkeler çıktı. Aylardır söylüyor olmamıza rağmen, operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi konularla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi, bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananlar çok yanıldılar, çok yanılıyorlar.

– Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi, Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize ne cibiliyetimize ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Bizim duruşumuz onlar 30 kilometre derinlik ve en batıdan en doğuya bütün o havzayı terk edene kadar devam edecek.

– Bu teröristlerle mücadeleyi verirken biz kimleri kurtarıyoruz? Yerlerinden edilmiş olan Arapları… Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hâlâ Türkiye aleyhine karar çıkartıyor. Şimdi bunlara ne denir? Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz.

Erdoğan, Merkel'le görüşmesini anlattı:

“PKK'yı NATO'ya mı aldınız?” diye sordum “Nein, nein” dedi

Alman Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın “Türkiye'ye silah satışını durduracağız” dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detaylarını da gazetecilere anlattı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Şansöyle Merkel'e söyledim. ‘Hükümetinizde ortağınız, Dışişleri Bakanınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu ne ile izah edeceksiniz? Bana bir şeyi izah edin' dedim. ‘Biz, sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok. Böyle bir garip yaklaşım olabilir mi? Siz, bizden yana mısınız, yoksa terör örgütünden yana mısınız?' dedim.”

Türkiye ile terör örgütü arasında ara buluculuk yapmaya talip olanlar bulunduğunu da ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Önce bunu bir defa bunların anlaması lazım. Diyoruz ki; ‘Bak Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz? Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.' Ondan sonra ‘Nein, nein-(hayır, hayır)' diyorlar. E ne ‘nein'ı, işte söyledim. Bu tür durumlar var…”