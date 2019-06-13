İsmail Küçükkaya’dan ‘zorunlu’ duyuru: Kimsenin yanına kar kalmayacak

İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya oldu. Küçükkaya kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu. “Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu” diyen Küçükkaya şunları kaydetti:

“Zorunlu duyuru: Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın. Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.”