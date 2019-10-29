İsmail Küçükkaya’nın o sorusuna muhabir gözyaşları ile yanıt verdi

Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki son gelişmeleri takip eden FOX Haber ekibinden muhabir Öznur Aslan ve kameraman Ferhan Güler bu sabah İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında sınır hattındaki son durumu aktardı.

Muhabir Aslan’nın sözlerini bitirmesinin arsından operasyondaki askerlere selam söyleyen İsmail Küçükkaya, sınırda Cumhuriyet Bayramı’nın nasıl geçtiğini ve Öznur Aslan’ın çocukluğundaki Cumhuriyet Bayramlarını sordu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öznur Aslan o anda çok duygulandı ve gözyaşları içinde canlı yayına devam etti. Ekran karşısındakileri de duygulandıran Aslan şunları söyledi; “Burada olmak biraz daha insana vatanın memleketinin kıymetini hissettiriyor. Çünkü şu kadar yakınımızdaki Suriye’de yaşanan olaylar ve bizim kıtalar ötesinden, binlerce kilometreden gelen devletlere karşı mücadelemiz var. İşte burada askerlerimizle polislerimizle beraber oldukça, onların fedakarlıklarını gördükçe duygulanıyorum. Hassas olduğum konulardan birisi.”

KÜÇÜKKAYA DA DUYGULANDI

Öznur Aslan’ı dinledikten sonra canlı yayınını noktalayan İsmail Küçükkaya’nın da çok duygulandığı görüldü. Küçükkaya, “Bir kaç sorum daha vardı, ama daha fazla ben de zorlamak istemedim. Öznur Aslan, yayının başında ‘ben buradan yayın yapıyorsam bu da Cumhuriyetin sayesinde’ demişti. Cumhuriyetin değerini bilelim” diye konuştu.