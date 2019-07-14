İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? (2019 KPSS)

Sınavda sorulan İspanya’da yapılan boğa güreşi festivalinin adı nedir? sorusunun yanıtı olan San Fermín festivali Kuzey İspanya’daki Pamplona şehrinde her yıl 6 Temmuz ile 14 Temmuz arasında düzenlenen geçmişi eskilere dayanan bir kutlamadır.

SAN FERMİN FESTİVALİ

San Fermín festivali kutlamaların en önemli aktivite encierro yani boğaların koşması olmakla beraber festival hafta boyunca süren birçok diğer geleneksel etkinlikleri de kapsar. Yerel dilde Sanfermines olarak bilinir ve bu festival bir bütün olarak Pamplona ve Navarre’nin koruyucu meleği olan San Fermin onuruna düzenlenir. Festivalde yaşananlar Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in Güneş de Doğar adlı eserinin merkezinde yer alır. San Fermin Festivali, muhtemelen İspanya’da yapılan festivaller arasında uluslararası arenada en çok tanınan festivaldir.