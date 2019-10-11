İSPARK’ın ilk kadın çalışanları işbaşı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İSPARK A.Ş'ye yaptığı ziyaret sırasında şirket çalışanları arasında hiç kadın olmadığı öğrenilmişti. İmamoğlu, “İSPARK'ta sıfır kadın çalışan olur mu? Sıfır yani. Enteresan. Bu gerçekten hoş değil. Toplumun yarısı kadın. Bir kurumda 2 bin 500 personelde sıfır. Büyük bir marifet yani!” diyerek duruma tepki göstermişti.

SIFIR KADIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İBB'de yeni yönetim kadrolarının şekillenmesi ile birlikte İSPARK'taki “sıfır kadın” sorunu çözüldü. İSPARK'ın yeni Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Derya Atacan oldu. Eşi kısa bir süre önce İSPARK'ta çalışırken vefat eden Zülfiya Işan da otopark personeli olarak göreve başladı.

“ŞANSLI KADINLARDAN BİRİSİYİM”

İSPARK'ın yeni Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Derya Atacan, iş dünyasında 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, daha önce de erkeklerin yoğun olarak çalıştığı yerlerde görev yaptığını vurgulayarak, “İSPARK'ın ilk kadın çalışanı olmak bana nasip oldu, açıkçası çok mutluyum. Kadın, her zaman yaşatmak ve canlandırmaktan yanadır. Kendimi sadece Türkiye'de değil, dünyadaki şanslı kadınlardan bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü son derece demokratik bir ortamda, kadın-erkek ayrımı bilmeden, herkesin insan olarak eşit görüldüğü bir ortamda büyüdüm. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Mustafa Kemal'in önderliğinde verilen kadın haklarının ışığında yetiştim” dedi.

“BİRBİRİMİZE DERDİMİZİ ANLATIYORUZ”

Erkek çalışan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde daha önceleri de çalıştığını belirten Atacan, “İSPARK'ta, ne benim ne de çalışma arkadaşlarım açısından herhangi bir sorun yok. Herkesle selamlaşıp konuşabiliyoruz. Birbirimize derdimizi anlatıyoruz” dedi.

“KADIN ELİNİN BEREKETİ VAR”

İSPARK'ta 5 yıl boyunca otopark görevlisi olarak çalışan ve 2 buçuk ay önce vefat eden Abdurrahman Işan'ın eşi Zülfiya Işan da İSPARK'ta göreve başlayan ikinci kadın oldu. Merhum eşi gibi otopark görevlisi olarak İBB ailesine katılan Işan'ın 4 çocuğu var. Eşinin ölümünün hemen ardından İSPARK yetkililerin kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Işan, “Biz bir aile gibiyiz. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. Büyütmek ve okutmak zorunda olduğum 4 çocuğum var. Ben de eşimin işini devam ettirmek istediğimi söyledim. Kadınların her zaman erkeklerden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadınların yaptığı her şeye, bence elinin bereketinin değdiğini düşünüyorum. Kadın, elinden gelen her şeyi yapar, gelmeyeni de zorlar” dedi.

İSPARK'IN KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTTIRILACAK

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır da İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla, kadın istihdamını arttırmak için İBB'nin kariyer sayfasına, kadın otopark personeli için ilan verdiklerini söyledi. İSPARK'ın, İBB kariyer web sitesinde yayınlanan iş ilanında şu ifadelere yer verildi:

“Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz.”