Son dakika… İsrail, Türk belediye heyetini sınır dışı etti!

Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Mücahit Bulut 10 kişilik bir ekiple birlikte dün Kudüs'e gitti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsrail'e uçan Türk heyet burada güvenlik güçleri ile sıkıntı yaşadı.

8 SAAT BOYUNCA HAVALİMANINDA BEKLETİLDİLER

Türk heyetin ülkeye girmesine izin verilmedi. 8 saat boyunca havalimanında bekletilen ardından da İsrail polisince sorgulanan heyet gece geç saatlerde sınır dışı edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilen Türk heyetinde yer alan Mücahit Bulut, “Şükürler olsun ekibimizin tamamı sağlıklı bir şekilde an itibari ile vatanımıza dönüş yaptı. ‘Kudüs; yorgun ama başı dik, esir ama ümitsiz değil.' Bir dahaki sefere, inşallah yeniden Kudüs” dedi.