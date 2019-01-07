İşsiz kaldı mobil oto yıkamacı oldu

İzmir’de 4 çocuk sahibi Sedat Esen geçim sıkıntısı çekince çareyi mobil oto yıkamacılıkta bulmuş. Araçların iç-dış, motor yıkama dahil küçük çiziklerin giderilmesi, pasta ve cila gibi işlemlerini yapan mobil oto yıkamacı Esen, dağıttığı broşürler sayesinde kendisine ulaşan müşterilerinin ayağına kadar giderek hizmet veriyor.

Sedat Esen, aslen Ağrılı ama doğma büyüme İzmir Bornovalı olduğunu söylüyor. 8 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için elinde avucunda ne varsa harcayan Sedat Esen, tornacılık, izolasyon işleri, pazarcılık, su dağıtıcılığı, araba yıkayıcılığı başta olmak üzere çok değişik işlerde çalışmış. 3'ü ilkokulda okuyan 4 çocuğu ile ailesinin geçimini sağlamak için oto yıkama yeri açmak istedi. Kira hariç sadece 30 ile 75 bin lira hava parası istenince bir yakınını tavsiyesi ile mobil oto yıkama işi yapmaya karar verdi.

“ÇOK ÇEKTİK BE ABİ, HALA DA ÇEKİYORUM”

Sedat Esen, 15 günlük deneme süresince iş tutarsa işini devam ettirecek. “Çok çektik be abi, hala da çekiyorum. 3 çocuğum ilkokula gidiyor, ev kira hadi gel de geçin” diyen Esen, “Yapmadığım iş kalmadı. Tek hayalim kendi işyerimi açmaktı. Çocuk sahibi olmaya başlayınca dünyalar benim oldu. Çünkü bizim için çocuk dünyada atılan tek gerçek imzadır. Belki abarttık biliyorum ama 4 çocuklu ailemle son derece mutluyum.

ARABASI BİLE BAŞKASININ

Seyyar oto yıkama işi kuracak kurmasına ama Sedat'ın arabası bile yoktur. Konuyu öğrenen ve sürekli yurt dışında yaşayan bir dostu Sedat'a İzmir'deki arabasını eline ne kadar para geçerse o kadar taksitle ödemesi için satar. Sedat'ın önceliği evinden çok aracın ödemesi olur.

ÖNCE İNANMADILAR

Sedat Esen, seyyar oto yıkama konusunu duyanların kulaklarına inanamadığını hatta ‘Bezle mi araba yıkayacaksın' diyenlerin olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Yapılan işi görünce herkes hayretler içinde kalıyor. Araçla ilgili iç, dış, motor yıkama, küçük çiziklerin giderilmesi, pasta ve cila gibi araç üzerinde yapılması gereken ne varsa hepsini aracın bulunduğu yerde yapıyoruz. Köpükle yıkama konusunu da hallettik. Köpüksüz ama köpük kadar etkili şampuanlarla bu işi yapıyoruz. Yani çevreyi de kirletmiyoruz”