İstanbul 3 bin 870 oyla kazanılır, 4 bin 443’le oyla kazanılır ama 23 bin 836 oyla kazanılamıyor

Türkiye’de nefesler tutulmuş, yılan hikayesine dönen İstanbul seçim sonuçları bekleniyordu. Saatler 23:20’yi gösterdiğinde Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 48.71, Ekrem İmamoğlu’nun ise yüzde 48.65’ti. Aradaki oy farkı ise 4 bin 443’tü. İşte tam bu sırada Yıldırım, canlı yayına çıkıp, “İstanbullu takdirini bizden yana kullandı, kazandık” dedi ve gitti.

Ardından, saatler geçti. AA’ya veri düşmedi. İstanbul sonuçları hep aynı kaldı. Ta ki saatler 05:10’u gösterene kadar. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak beraberinde Binali Yıldırım olmadan canlı yayına çıktı, “Sayın Yıldırım ile CHP adayının arasındaki o farkı 3 bin 870. Seçimi biz kazandık” dedi ve gitti.

Bu açıklamanın üzerinden saatler ve sayısız tartışma geçti. Takvim yaprakları 1 Nisan’ı gösterdi. Saat 14:20’de Binali Yıldırım, yeniden canlı yayına çıkarak, “YSK mazbatayı kime verirse başkan o. Ancak biz itiraz ediyoruz. İptal edilen oylar çok fazla, iki aday arasındaki oy farkı da çok az” dedi.

Bu üç ayrı zaman diliminde yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Vatandaş, doluya koydu olmadı, boşa koydu dolmadı ve şu soruyu sordu: İki aday arasında oy farkı 4 bin 443 iken seçim kazanılıyor… İki aday arasında oy farkı 3 bin 870 iken seçim kazanılıyor… Ancak, Ekrem İmamoğlu’nun 23 bin 836 oy (Anadolu Ajansı’nın güncellenen verilerine göre) farkla Binali Yıldırım’ın önünde olmasıyla seçim güvenilmez nasıl olur?