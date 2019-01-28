İstanbul Ataşehir’de Battal İlgezdi yeniden aday

CHP’de toplanan Parti Meclisi (PM) İstanbul’un ilçeleri için belediye başkan adaylarını bir bir açıkladı. Açıklanan isimler arasında ise en çok dikkat çekenlerden biri Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden el çektirilen Battal İlgezdi oldu.

İlgezdi MYK’da oluşturulan listede yer almazken PM toplantısı sonucunda Ataşehir için yeniden aday gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında Mülkiye Müffettişlerince düzenlenen raporlar ve adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Anayasanın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca 06.12. 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir” denilmişti.

DAVADAN BERAAT ETMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla İstanbul Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile altı belediye çalışanı, yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırıp pisti Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kullanımına sundukları iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davadan beraat etmişlerdi.