İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı! Oy kullanma işlemi saat kaçta bitecek?

31 Mart 2019’da yapılan Mahali İdareler seçimini İstanbul’da Millet İttifakı’nın Adayı Ekrem İmamoğlu önde bitirmişti. Ancak Cumhur İttifakı’nın bileşenleri AKP ve MHP seçim sonuçlarına itiraz etmişti. İlçe ve İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan itirazlar sonrası önce geçersiz oyların tamamı sayılmış daha sonra ‘sondaj’ yöntemiyle 57 sandıkta tüm oylar sayılmıştı. Aradaki azalsa da sonucu değiştirmemiş İstanbul İl Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) seçilmiş başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’na 17 Nisan’da mazbatasını vermişti.

İtirazlarını YSK’ya taşıyan AKP seçimin iptali için başvuruda bulunmuştu. 37 gün süren itiraz sürecinin ardından 6 Mayıs’ta 11 üye ile toplanan YSK, 7 üyenin oyuyla ‘yasaya aykırı şekilde kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesi oluşturulduğu’ gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019’da yenilenmesine karar verdi.

Bu kararla Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edilmiş ve 18 gün süren İBB Başkanlığı görevi sona ermişti. YSK’nın kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün yeniden oy verecek. Seçmenler sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için oy verecek.

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın (AKP) adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.

İstanbul’un 39 ilçesinde, 62’si cezaevi, 156’sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı

veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu. İstanbullular saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK

tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019’da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye “oy kullanamaz” şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019’da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada,

13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde “oy kullanamaz” şerhi

yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde “oy kullanamaz” şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

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