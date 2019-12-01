İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hiç bilmediğiniz hizmetleri

1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ücret tarifesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şube müdürlüklerinin verdiği hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. İşte çoğu kişinin bilmediği hizmetlerden bazıları…

CENAZE ARACIYLA ŞEHİR TURU

Film, kısa film, klip ya da youtube için video çekeceksiniz. Senaryonuz gereği bir cenaze aracına ihtiyacınız var. 2 bin 500 lira ödeyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mezarlıklar Müdürlüğü’nden cenaze aracı kiralayabilirsiniz.

Cenaze aracı şoförlü olarak kiralanıyor. İster gece ister gündüz kiralayabilirsiniz. Ancak bu fiyat mezarlık içinde geçerli. Eğer cenaze aracıyla mezarlık dışında çekim yapacaksanız 3 bin lira ödemeniz gerekiyor.

GERÇEK BİR PROFESYONEL

Çekiminiz için cenaze aracının yanı sıra imam da kiralayabilirsiniz. Cast ajanslarına kayıtlı yüzü eskimiş tonton amcalar yerine işin ehli imamlarla çalışmak isterseniz ödemeniz gereken ücret 450 lira.

1700 LİRALIK ‘KORKU’ FARKI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü cenaze aracı ve imamların yanı sıra gasilhaneleri de kiralıyor. Gasilhanenin gündüz çekim ücreti 2 bin 300 lira, gece çekim ücreti ise 4 bin lira. Aradaki 1700 liralık farkın ‘korku’dan geldiği söyleniyor…

TABUTTA İADELİ-İADESİZ SEÇENEĞİ

Cenaze aracı, imam, gasilhane… Filminiz için size bir tabut bir de tabut örtüsü lazım olacak. Onu da Mezarlıklar Müdürlüğü’nden tedarik edebilirsiniz. Tabutun ücreti iadesiz 500 lira, geri verirseniz 200 lira. Tabut örtüsü de iadesiz 200 lira, iadeli 100 lira…

10 BİN LİRAYA ÇEŞME

Mezarlıklardan konu açılmışken, İstanbul’da uygun görülen bir mezarlığa hayrına çeşme yaptırmak isterseniz 10 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. Ölmüşlerini ziyaret edenler yaptırdığınız çeşmeden su içip size dua edecekler.

MEHTERAN TAKIMI EVİNE GELSİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Orkestra Şube Müdürlüğü, her telden orkestra hizmeti veriyor. Oğlunuzun sünnetinde bir saat boyunca Mehteran Takımı’nın çalmasını istiyorsanız 4 bin 785 lirayı gözden çıkarmanız gerecek.

CENAZE TÖRENİNE BELEDİYE BANDOSU

Oda Orkestrası, Kent Orkestrası, Belediye Bandosu, Türk Halk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği Topluluğu da saat ücretiyle kiralanabiliyor. Belediye Bandosu’nu sıradan bir etkinlikte kiralamak isterseniz 6 bin 710 lira, cenaze töreni için kiralamak isterseniz 3 bin 740 lira ödemeniz gerekecek.

BASTIR PARAYI, ÇIK SAHNEYE

Kendinizi komik buluyorsunuz ve bir stand-up gösterisi yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Neden bunu gerçek bir sahnede yapmıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları Müdürlüğü sorumluluğundaki pek çok sahneden birini kiralayabilirsiniz…

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi için 3 bin lira, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için 52 bin lira ücret talep ediliyor. Dikkat! Bunlar gündüz tarifesi… Gösterinizi gece yapmak isterseniz; Haldun Taner için 5 bin lira, Cemil Topuzlu için 85 bin lira ödemeniz gerekecek.

ARA ZABITAYI, SÖKSÜN AFİŞLERİ

Yaşadığınız binanın, sahibi olduğunuz işyerinin sağına soluna sizden habersiz afiş yapıştırdıklarını gördünüz. Sinirlenmenize gerek yok. Zabıta Şube Müdürlüğü''nü arayıp, m2'si için 123 lira ödeyerek tüm afişleri söktürebilirsiniz.

YANGIN TATBİKATI

Çalışanlarınız güvenliğini düşünen bir patronsunuz ve onlara yangın eğitimi verdirmek istiyorsunuz. İtfaiye Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1900 lira karşılığında 20 kişiye eğitim veriyor ve yangın tatbikatı düzenliyor.