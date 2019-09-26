Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul deprem anından ilk görüntüler

İstanbul'u sallayan 5.8 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

14:19 -
Haberler Gündem
deprem istanbul
Son güncelleme: 14:36 26.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more