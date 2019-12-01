Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı çalıştayda, kentte yaşanacak olası bir depremin etkileri ve buna yönelik çözüm önerileri masaya yatırılacak. Çalıştay 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ulusal ve uluslararası paydaşların bir araya geleceği “İstanbul Deprem Çalıştayı” yarın başlıyor. İki gün boyunca sürecek çalıştayda başta deprem olmak üzere, İstanbul’un olası tüm afetlere yönelik sorunları, çözüm ve proje önerileri ele alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda, İBB’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler, ilgili bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerden temsilcilerin de olacağı 700’ün üzerinde katılımcı bir araya gelecek.

ÇALIŞTAY İSTANBUL KONGRE MERKEZİ’NDE

Çalıştayda, İstanbul’un olası yıkıcı bir deprem ve diğer doğal afetler karşısında dirençli hale gelmesine engel olan sorunların analiz edilmesi, çözüm ve proje önerileri geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalıştay, İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından, Prof Dr. Marco Bohnhoff’un “Kuzey Anadolu Fayı’nın Sismotektonik Durumu ve Deprem Tehlikesi İçin Anlamı” başlıklı konuşmasıyla start alacak. Çalıştay süresince, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Merkezi’nin (UNDRR) de dikkate aldığı ‘Sendai Çerçevesi Planı'nda’ ilan edilmiş prensiplere göre belirlenen 6 tematik başlık ele alınacak. Çalıştayda, Birleşmiş Milletler, Japonya, ABD, Almanya, İtalya ve Fransa’dan katılan temsilciler, çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirecek.