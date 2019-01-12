İstanbul elektrik kesintisi 12 Ocak… Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ listesi

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımız arasında yer alırken elektrik kesintileri büyük aksaklıklara yol açabiliyor. İstanbul'da bazı noktalarda arıza kaynaklı ya da planlı olarak kesintiler yaşanıyor. Vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

Elektrik kesintisi programı açıklandı ve İstanbul’da birçok noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ’ın internet sitesinde yer alan kesinti programına göre elektrikler ne zaman gelecek sorusu cevap buluyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

12 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

– BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DALGIÇKUŞU Cd., KEMAL SUNAL Cd., SÜZER Bul., BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AHMET TANER KIŞLALI Bul., DENİZ Cd., DENİZATI Sk., CEYLAN Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., OKYANUS Cd., PARK YOLU Sk., YOSUN Sk., YAKAMOZ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19799-11297,11298,11330,11331,27239,11332,11333,11277,12247,12246,11276,11275)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., DENİZ Cd., DENİZATI Sk., EBRU Sk., KASIRGA Sk., PASİFİK Sk., ŞELALE Cd., YAKAMOZ Sk., YOSUN Sk., ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN Cd., SÜZER Bul., PARK YOLU Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DALGIÇKUŞU Cd., KEMAL SUNAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19800-11297,11298,11330,11331,27239,11332,11333,11277,12247,12246,11276,11275)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., EBRU Sk., DENİZATI Sk., DENİZ Cd., KASIRGA Sk., PASİFİK Sk., ŞELALE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19801-11331,27239,11332)

– ÇİLİNGİR Mh., BEŞER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19932-28586)

– İSTİNYE Mh., DOKTOR HİLMİ ALANTAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20018-4026)

– KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., PEKMEZ Cd., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20120-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)

– BAHÇELİEVLER Mh., MEHMETÇİK Sk., RESSAM HALİM Sk., DİZER Sk., SAKARYA 2 Sk., HACER HANIM Sk., HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN Sk., KOMİK HASANEFENDİ Sk., DR.SÜREYYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20102-863)

– KİREÇBURNU Mh., HAYDAR ALİYEV Cd., BİLLUR ÇIKMAZI Sk., CUMHURİYET Mh., KEFELİ BAYIRI Sk., PARLAK ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20136-4002)

– BARIŞ Mh., ÇİFTLİK Cd., GAZİ Sk., RÜZGARLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20140-21966)

– ATATÜRK Mh., FATİH Mh., AYDINLAR Mh., YAYLACIK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20145-23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23701 23467 23658 23009 23246 23555 23554 23220 23268)

– FULYA Mh., BAHÇELER Sk., BÜYÜKDERE Cd., GARAJ Sk., LİKÖR YANI Sk., AKINCI BAYIRI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20135-3870)

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., AÇELYA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20139-21499)

– MİMAR KEMALETTİN Mh., HAZNEDAR Sk., KALAYCI ŞEVKİ ÇIKMAZI Sk., KALAYCI ŞEVKİ Sk., ORDU Cd., YAKUPAĞA FIRINI Sk., SEKBANBAŞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20141-2054 TM)

– ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., ATAKÖY 3-4-11. KISIM Mh., ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20154-1400 İTM)