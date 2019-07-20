İstanbul Emniyet Müdürü ‘FETÖ’ ve ‘Kalkışmayı’ yabancı görevlilere anlattı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ev sahipliğini yaptığı, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin ve örgütün, yabancılar tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlaması için düzenlenen programa 24 ülkeden temsilci katıldı.

Davetlilere 15 Temmuz'da yaşanan olayların videosu izletildi. Video sonrasında konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Biraz önce seyrettiğiniz bu manzaralar bir sinema ya da filmden alınmış sahneler değil. Tamamı bundan üç yıl önce İstanbul'da bizlerin yaşadığı, yaşamak istemediğimiz görmek istemediğimiz fakat yaşamak zorunda kaldığımız görüntüler” diyerek, o anları anlattı.

100'E YAKIN ÜLKE DESTEK VERİYOR

Dünyada, 100’e yakın ülkenin FETÖ'ye destek verdiğini dile getiren Mustafa Çalışkan, “Bu örgütün terör örgütü olduğunu kabul etmemize ve bu olayları yaptıklarını ispat etmemize rağmen, örgütün 100’e yakın ülkede hala okulları bulunuyor” diyerek tepki gösterdi.

“HER ŞEYİ MüBAH GÖREN ÖRGÜT DİNİ KULLANDI”

Mustafa Çalışkan; FETÖ ile ilgili de genel bilgilendirme yaparak, terör örgütünün dini bir yapı gibi görülmemesi gerektiğini, FETÖ'nün amacına ulaşmak için her şeyi mübah saydığını belirtti. “Bu örgüt, amacına ulaşmak için her şeyi mubah sayan dini de kullanan bir örgüttür” diyen Çalışkan, FETÖ'nün demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt ve dershane açtığını, yüzlerce binlerce şirketler kurduğunu belirterek, “Yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler bu ortamda, devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler” dedi.

“CUMHURBAŞKANI EN ÖNEMLİ İSİMDİ”

Yabancı temsilcilere, darbenin durdurulmasında en önemli ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Mustafa Çalışkan; “Bu darbenin başarılı bir şekilde durdurulmasını sağlayan kişi, lider Cumhurbaşkanımızdır. Ordularınızı yönetebilirsiniz, emrinizdeki Polis kuvvetlerine talimatlar verebilirsiniz ama milleti yönetmek çok ayrı bir şeydir. Millet derken en düşük rakamla 3-5 milyonluk bir insanı yönetmekten bahsediyorum. Bir talimatla 3-5 milyon insanı sokağa çıkarıyorsunuz belki daha fazla. Bu riski alacak lider dünyada sayılıdır. Onun tavrı, onun duruşu hem halkı hem Polis teşkilatını hem de diğer kurumları ayakta tutmuştur” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜNÜ TUTUKLAYIN”

Kalkışma gecesi, darbecilere ait bir telefon ele geçirdiklerini söyleyen Çalışkan, telefonda WhatsApp grubu tespit edildiğini söyledi. WhatsApp yazışmalarında ise “Ordu Komutanını yakalayın” “İstanbul Emniyet Müdürü'nü Boğaz Köprüsü’nde tutuklayın” “Şuraya tankla ateş edin”, “Diğer tarafa helikopterle ateş edin” talimatları verildiğini aktardı.

“BİR TANE POLİS DAHİ TESLİM OLMADI”

Darbenin başlangıcında İstanbul'un neden tercih edildiğini de anlatan Çalışkan, “Darbenin başlangıcını İstanbul’da yaptılar. Anında tüm dünyaya mesaj verebildiler. Fakat bir şeyde yanıldılar. İstanbul polisinin refleksi beklemiyorlardı. Onlar geçmiş darbelerdeki örneklerden hareket ederek bir emirle bütün polis teşkilatının teslim olabileceğini düşünüyorlardı ama yanıldılar. Bir tane polis dahi teslim olmadı” şeklinde konuştu.

“PİŞMAN OLDUK DEMİYORLAR”

FETÖ üyelerinin yaşananlara rağmen pişman olmadığına vurgu yapan Çalışkan, “Hiç birisi mahkemelerde biz pişman olduk demiyorlar. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz, birincisi bu örgüt gerçekten çok kötü bir örgüt, çok sıkıntılı bir örgüt ve direniyorlar ama ikinci önemli kısım şu hala dış desteği fazlasıyla görüyorlar, bazı ülkeler bu insanlara böyle davranmaları ile ilgili destek veriyorlar” ifadelerini kaydetti. Çalışkan, FETÖ'nün tüm kirli yapılar ile irtibatlı olduğunu da aktardı.

BÜYÜKADA'DA HAZIRLIK İDDİASI

Darbe gecesi, Büyükada'da bir hazırlık yapıldığını belirten Mustafa Çalışkan, “Biz o gece Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz” dedi.