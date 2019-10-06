İstanbul Emniyeti, minik kahramanların hayalini gerçekleştirdi

Silivri merkezli olarak 26 Eylül'de meydana gelen depremde İstanbul'da büyük panik yaşandı. Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Sultangazi'deki Yunus Emre İlkokulu'nda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerdeki 3 çocuk adeta insanlık ders verdi. Herkes okulu boşaltırken, 3'üncü sınıf öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Aleyna Revna Çelik (8), aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşları Ecrin Başkaya'yı geride bırakmadı. Arkadaşlarının koluna giren minik kahramanlar, Ecrin Başkaya'yla birlikte dışarıya çıktı.

VODAFONE'DA AĞIRLANDILAR

Minik kahramanların bu görüntüleri medyada geniş yer buldu. Gazetecilerin röportaj yaptığı 3 çocuk yaşadıklarını anlattı. Aleyna Revna Çelik, bir soru üzerine en büyük hayalinin Beşiktaş stadında maç izlemek olduğunu söyledi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çelik'in hayalini duyunca gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Ecrin Başkaya, Berat Yalçın ve Aleyna Revna Çelik Vodafone Arena'da misafir edildi. Öğretmenleriyle birlikte stada giden minik misafirlerin, Beşiktaş – Alanya maçı öncesindeki keyifli anları kameralara da yansıdı.