İstanbul Emniyeti’nden gazilere anlamlı program

Emniyet mensubu gaziler onuruna düzenlenen program PEKOM'da (Polis Eğitim ve Kongre Merkezi) gerçekleştirildi.

Akşam yemeği eşliğinde düzenlenen programa, İstanbul'daki 177 gazi emniyet mensubu davet edildi. Programın ev sahipliğini İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptı. Çalışkan'ın yardımcıları ve bazı polis müdürleri de programa katıldı.

‘GAZİLERİMİZ ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ'

Akşam yemeğinin ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan konuşma yaptı. Çalışkan konuşmasında “Ülkemizin, devletimizin ve milletimizin daim olması için savaş vermiş' mücadele etmiş, tüm gazilerimiz; en az şehitlerimiz kadar milletimizin gönlündedir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz geleceğe huzur ve güvenle bakabilmemizin teminatı ve teşkilatımızın teşkilatımızın övünç kaynağıdır” dedi.

‘BAŞIMIZIN TACIDIR'

Konuşmasında şehitliğin ve gaziliğin kutsiyetini anlatan Çalışkan sözlerine şöyle devam etti.” “Allah yolunda yapılan mücadele de kaybetmek yoktur. Ecdadımızız tarih boyunca dilinden düşürmediği ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi' ifadesinin gönüllerimize işlemiş olması bunun bir yansımasıdır. Ülkemizin, devletimizin ve milletimizin daim olması için savaş vermiş, mücadele etmiş tüm gazilerimiz en az şehitlerimiz kadar milletimizin gönlündedir. Şehit yakınları, gaziler ve ‘emeklilerimizi de katıyorum' hepsi başınızın tacıdır” diyen Mustafa Çalışkan “Bunu klişe bir laf olarak söylemiyorum” dedi.

Konuşmanın ardından plaket törenine geçildi. Programa katılan tüm gazilere plaket taktim edilirken, hatıra fotoğrafı çektirildi.