İstanbul Emniyeti’nden ‘öldüren’ bilanço: 198’inde de öldüren alkol çıktı

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Bağcılar, Demirkapı Mahallesi, İnönü Caddesi, Aydın Sokak't bir depoda, sahte içki yapımında kullanılan alkol olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, hemen yakının da bir ilkokulun da bulunduğu adresten, sahte içki üreten şebekelere, alkol temin edildiği anlaşıldı. Çalışmaların ardından adrese baskın düzenlendi. Ekipler, depodaki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, su tankları ve bidonlar içerisinde, 5 ton alkol ele geçirildi.

BİR KAŞIĞI BİLE ÖLDÜRÜYOR

Yapılan ön tespitlerde, ele geçirilen alkolün, metanol zehirlenmesine sebep olan “Metil” alkol barındırdığı anlaşıldı. Metil alkolün damıtılarak, sahte içki üreten şebekelere satıldığı belirtildi. Ancak uzmanlara göre, endüstriyel ortamlar dışında yapılan damıtma işlemlerinde, metil alkolün tamamen arıtılması mümkün değil. Bu nedenle sahte içkilerde, 1 kaşığı bile ölüme sebep olan metil alkolle karşılaşma sıklığı çok fazla olduğu dile getiriliyor.

TÜM RAPORLARDAN METİL ALKOL ÇIKTI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı birimlerce son 3 yılda yapılan operasyonlarda ele geçirilen alkol numunelerinin tamamı analize gönderilirken, elde edilen veriler, sahte içkilerin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor.

2017,2018 ve bu yılın ilk 9 ayında kaçakçılık ekiplerince ele geçirilen alkol numunelerinin tamamı laboratuvarlarda incelendiği ve “Metil Alkol” barındırdığı ortaya çıktı. Ele geçirilen alkollerin analiz raporlarında ise “Sağlığa uygun değil” raporlarının verildiği öğrenildi.

3 YILDA 339 BİN ŞİŞE SAHTE İÇKİ

İstanbul Kaçakçılık Polisi, 2017 yılında, sahte içki şebekelerine 71 operasyon düzenledi. Baskınlarda, 20 bin litre metil alkol, 185 bin şişe sahte içki, 38 bin adet boş şişe ele geçirildi. Polis ekiplerini gözaltına aldığı 122 şüphelinin 20'si tutuklanırken, 43 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulandı. Geçtiğimiz yıl 90 operasyonda, 41 bin litre metil alkol ve 37 bin şişe sahte içki ele geçirilirken, 197 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si tutuklandı. Bu yılın ilk 9 ayında ise, son operasyonla birlikte 35 bin litre metil alkol, 117 bin şişe sahte içki, 100 bin boş şişe ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 190 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

KÖR EDİYOR, ÖLDÜRÜYOR

Uzmanlar, metanol zehirlenmesinin ciddi sağlık riskleri olduğunu belirterek, alkol kullananların, güvenli yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor. İstanbul'da 2015 yılında yaklaşık 40 kişi sahte alkolden hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmıştı. Metil alkol zehirlenmelerinin bulantı, kusma, baş dönmesi şikayetiyle başladığını belirten uzmanlar; biraz fazla doz alımında ise; şiddetli karın ağrısı, görüş açısında daralma, görme bozuklukları, kas krampları, tipide yürüyormuşçasına karlı görüntü gibi durumların yaşandığını belirtti. Şüphe halinde vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi konusunda uyaran uzmanlar, metanol zehirlenmesinin körlük ve ölümle sonuçlanabileceği konusunda da uyarıyor.