İstanbul Emniyeti’nden Siber Akademi

İEM tarafından, her geçen gün artan bilişim suçlarının önüne geçilebilmesi için önemli bir proje hazırlandı. Siber Akademi adı verilen proje kapsamında, bilişim alanında her geçen gün farklı türde ortaya çıkan suçlara karşı verilecek eğitimler için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 4-5 ve 6'ıncı katı planlandı. Proje ile ilgili kaynağın ise Türkiye Bankalar Birliği ve Bankalar Arası Kart Merkezi tarafından sağlanacağı öğrenildi. Eğitici olarak; bankalar, GSM operatörleri, bilgi teknolojileri konusunda öncü firmalardaki uzman personeller görev alacağı belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ'NE HİZMET VERECEK

‘Siber Akademi' İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışacak personele adli bilişim ve sosyal medya alanında kapsamlı; diğer birimlere ise dijital deliller ve bilişim alanında orta ve basit düzeyde eğitim verileceği belirtildi. Akademinin, Marmara Bölgesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerine de eğitim vereceği dile getirildi.

ÜNİVERSİTELERLE ORTAK ÇALIŞMA

Proje kapsamında İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile karşılıklı işbirliği için de karşılıklı protokol çalışması yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi tarafından tahsil edilecek yerleşke içerisinde Siber Akademi ek birimlerinin oluşturulmasının da planlandığı öğrenildi.