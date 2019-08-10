İstanbul Emniyeti’nin Evrak Birliği Projesi’yle evrak eziyetine son

Polis merkezlerinde, adli ve idari işlemlerde başvurulan “Evrak Birliği Projesi” ile yeni bir dönem başladı. İstanbul genelinde 124 polis merkezinde yürütülen adli ve idari evraklar, hem yoğunluk olarak hem de işleyişteki yaşanan aksaklıklar sebebiyle polis ve vatandaşları canından bezdirmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü başlattığı “Evrak Birliği Projesi” ile aksaklıkların ve eziyete dönüşen evrak işlerine son vermeyi planlıyor. Böyle olunca, bir vatandaş emniyetteki işlemleri için, hem Beylikdüzü'ndeki hem de Tuzla'daki polis merkezindeki işlemlerini tek seferde ve aynı merkezde gerçekleştirebilecek.

İSTANBUL GENELİNDE UYGULAMAYA KONULDU

Evrak Birliği Projesi'nde, evrak yoğunluğunun en çok olduğu Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar pilot bölge seçilerek polislere eğitimler verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın bizzat takip ettiği 3 aylık deneme sürecinin ardından başarılı bulunan Evrak Birliği Projesi 1 Ocak 2019 itibariyle İstanbul genelinde uygulamaya konuldu.

BİNLERCE LİRALIK TASARRUF SAĞLANDI

Evrak Birliği Projesi'nde, ilk 6 ayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde evrak işlerine bakan 1500'ün üzerindeki polis sayısı 627'ye düştü. Evrakların tek merkez üzerinden yürütülmesi sayesinde binlerce liralık kağıt israfının da önüne geçildi. Sistem sayesinde bütün evraklar günü geçirilmeden işleme alınırken, ilk 6 ayda 850 bin üzerindeki evrakın işlemi yapıldı.

VATANDAŞ MEMNUN

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlem yaptıran Servet Ünal isimli vatandaş işlemlerini kısa sürede tamamladığını belirterek, “Önceden yapacağımız bir işlemle için bile oradan oraya savruluyorduk. Kısa süre içerisinde işlemlerimi hallettim. Bu sistem bizim için çok iyi oldu. Hem zamandan hem de ulaşımdan tasarruf etmiş olduk. Umarım bu yenilikler artarak devam eder ve diğer kurumlara da örnek olur” ifadelerini kullandı.