İstanbul Eyüpsultan’da silahlı soygun!

Güzeltepe Mahallesi Üçtepe Sokak’taki bir markete gelen maskeli şahıs, kasiyeri pompalı tüfekle tehdit edip kasadaki paraları aldı. Buradan çıkan şüpheli, aynı sokakta 50 metre ilerideki başka bir markete de girdi. Aynı şekilde bir miktar parayı alan şahıs, olay yerinden kaçtı.

İKİ GÜN ÖNCE DE SOYULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi, çalışanların ifadelerini aldı. Şüphelinin yaklaşık 2 bin lirayı alarak kaçtığı belirtildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Marketlerden birinin iki gün önce de soyulduğu öğrenildi. AA