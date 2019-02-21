Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Fatih’te otel yangını!

Fatih'te bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

21:26 -
Haberler Gündem

Yangın, Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERŞişli'deki yangında can pazarı!Şişli'deki yangında can pazarı!

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otelde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:44 21.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more