İstanbul Gazeteciler Derneği’nden Sözcü muhabirine ödül

İstanbul Gazeteciler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Zirvedeki Gazeteciler Ödülleri sahiplerini buldu.Haber, Fotoğraf, Sayfa Düzeni, Röportaj, Köşe Yazarı, İnternet Haber Sitesi, Gelecek Vaad Eden Gazeteci Adayı, Yaşam Boyu Onur Ödülü ve İGD özel ödüllerinden oluşan dallarda dağıtılan ödül töreni, Avcılar Firüzköy Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.Törende, Sözcü Muhabiri Sibel Gülersöyler, “Pakistan-Fatih Umut Hattı” haberi ile Gelecek Vaad Eden Gazeteci ödülünü Engin Köklüçınar ve İstanbul Gazeteciler Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Dolu’nun elinden aldı.

“GAZETECİLİĞİN ÇITASINI YÜKSELTTİK”

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Gazeteciler Derneği olarak şimdiye kadar gazetecilik mesleğinin çıtasını yükseltici, meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlayıcı hizmetlerle birlikte, eğitici ve öğretici seminerler, paneller, söyleşiler de düzenledik. Gazetecililik mesleğinin evrensel değerleri ışığında, eleştiri kültürünü kazandırıcı ve emekten yana, üretmekten yana, halka hakikati anlatmaktan yana tavır alan meslektaşlarımızı ödüllendirdik.”

Mert, gazetecilik yapmanın giderek zorlaştığı şu günlerde basın özgürlüğünün önemine değinerek, gazetecilerin mücadele etmekten vazgeçmemelerini kaydetti.Program sonrasında, tüm gazeteciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı pasta keserek kutladı.

İŞTE ZİRVEDEKİ GAZETECİLER

GELECEK VAD EDEN GAZETECİLER, Sözcü Gazetesi muhabiri Sibel Gülersöyler ve DENGE Gazetesi muhabiri Tolga Öztürk.

HABER dalında ‘Ver parayı seç öğretmenini' haberi ile Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Seyhan Avşar.

FOTOĞRAF dalında ‘İtfaiye okulunu neden açtınız?' haber fotoğrafıyla Kent Yaşam muhabiri Şenay Badur.

RÖPORTAJ dalında sokak röportajları ile İSTANBUL TİMES Gazetesi.

SAYFA DÜZENİ dalında YENİGÜN gazetesinden Engin Çağlar.

YAZAR ödülüne ‘Şehvetiye tarikatı' kitabı ile Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz.

HABER SİTESİ dalında GAZETEDAMGA haber portalı ile Burak Zihni.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ, Yerel Medya Gazetesi sahibi Barış Emregül.

İGD ÖZEL ÖDÜLLERİ, haber sitesi ODA TV ve KRT Genel yayın Yönetmeni Cihan Güner.