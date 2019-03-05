Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: İstanbul’da anne ve kızın geri dönüşümden topladığı çöp patladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'taki binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi.

08:32 -
Haberler Gündem

Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak’ta yaşandı. Çöplerden geri dönüşüm malzemeleri toplayan Selma Altan, topladıklarını Mehmet Çolak Sokak’taki evinin önüne getirdi. Altan burada topladığı malzemelerini boşaltmaya çalışırken bir anda patlama yaşandı. Patlamada Sema Altan (57) ve kızı Pınar Altan (28) ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı.

DHA

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

DHA

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 09:18 05.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more