İstanbul Havalimanı’nda bilet satışları durduruldu mu?

Büyük taşınma sürecinin resmi açıklama henüz yapılmasa da Nisan ayına erteleneceği iddialarının ayyuka çıktığı şu günlerde İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilen mevcut sefere ait bilet satışının olmaması ise kafaları karıştırdı.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 28 Şubat 2019 tarihinden sonraki tarihlerde “Seçtiğiniz tarih ve güzergâhta uçuşumuz bulunmuyor. Bu bilgileri değiştirerek yeni uçuş arayabilirsiniz” ifadesi yer alıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NE DİYOR

Airporthaber'in haberine göre; THY Müşteri Hizmetleri yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde de Mart ayında İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşların görüntülenemediği ve İstanbul’dan sadece Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen havalimanlarından uçuş satın alınabileceği bilgisi veriliyor.