İstanbul Havalimanı’nda ilk operasyon: İranlı 9 kuryenin midesinden 5 kilo eroin çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul Havalimanı, Zeytinburnu ve Gebze'de 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerinin 13 Mayıs'taki çalışması Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nda görevli, İstanbul Narkotik Polisi, Hakkari'den gelen 9 İranlı'nın hareketlerini şüpheli olarak değerlendirdi. Profil ve analiz uzmanı olan polisler, şüphelileri durdurarak arama noktasına götürdü. İran uyruklu şüphelilerin yanlarındaki çantalarında ve üst aramalarında bir şey bulunamadı. Ancak uzmanlar, şüphelilerin uyuşturucu kapsülü yatmış olabileceklerinin değerlendirdi.

MR'DA BELLİ OLDU

Şüpheliler; Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. MR'ları çekilen 9 şüphelinin de sindirim sisteminde uyuşturucu kapsülü olduğu anlaşıldı. Uyuşturucular doğal yoldan çıkarıldı. Şüphelilerin sindirim sisteminden çıkan uyuşturucunun, 350 kapsül içerisinde 5 kilo ağırlığında eroin olduğu öğrenildi.

2 BİN LİRAYA KURYE

Emniyete götürülen İranlılardan Omid A.'nın uyuşturucu kuryelerini organize ettiği ortaya çıktı. Diğer 8 kişinin ise 2 bin lira karşılığında uyuşturucu kuryeliğini kabul ettiği belirtildi. Hakkari'ye kadar gelen şüphelilerin buradan uçakla İstanbul'a geldiği belirtildi.

180 KİLOGRAM EROİN

Narkotik ekiplerinin diğer bir operasyonu ise Gebze'de gerçekleştirildi. İran'dan gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, araçtan dağıtım yapılacağı tespit edildi. Polis ekipleri, TIR parkında bekleyen araçtaki uyuşturucuları almaya gelenleri beklemeye başladı. Üç otomobille TIR'ın yanına gelen şüphelileri belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. TIR'da plastik hammadde çuvalları arasına zulalanarak ülkemize getirilen 180 kilo Eroin ele geçirildi. Operasyonda biri İranlı 9 şüpheli yakalandı.

SATAMADAN YAKALANDI

Son operasyon ise Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin takip ettiği ve sokaklarda uyuşturucu satan “Torbacı” olarak tabir edilen şüphelilere kokain temin eden bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelini adresinde düzenlenen baskında 10 kilo “Kokain” ele geçirildi. Uyuşturucunun Hollanda'dan ülkemize getirildiği belirtildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.