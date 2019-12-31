İstanbul Havalimanı’nda rötar rekoru!

İstanbul'da üç gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara denizi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Uçaklar ortalama 37 dakika gecikmeli iniş yaparken, kalkışlar da ortalama 47 dakika rötarlı gerçekleşti. Flightaware.com’un verilerine göre dün İstanbul Havalimanı’nda 225 rötar gerçekleşti. Bu sayısı da tüm uçuşların yüzde 40’ına denk geliyor.

Bugün de sabah saatlerinde pek çok uçak gecikmeli olarak iniş yaptı. THY’nin Endonezya’nın Bali adasından kalkan ve 05.55’de inmesi planlanan uçağı dört saat rötarla İstanbul Havalimanı’na indi.

“PİSTLER İLE HAKİM RÜZGAR YÖNÜ UYUMLU DEĞİL”

Geçen nisan ayında açılan İstanbul Havalimanı’ndaki pistler ile hâkim rüzgar yönlerinin uyumlu olmadığını belirten ekoloji uzmanı Prof. Doğan Kantarcı, uçakların rüzgar nedeniyle havalimanını pas geçmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Yeni havaalanında pistler kuzey-güney doğrultusunda planlandı. Dün akşam yaşanan 45 derece açılı poyraz fırtınası, kuzey-doğudan geliyor. Ne ona karşı inebilirsin ne de onun altında inebilirsin. Uçak inerken kanadıyla yalpa yapmaya başlar. Kanat yere vurur. Onun için inemiyorlar. Bu her zaman olacak. Alan alçak, etrafı sırt. Bu sırtta anafor yapıyor.”

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