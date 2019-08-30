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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket alarmı!

İstanbul Havalimanı'nda şüpheli paket kontröllü şekilde patlatıldı. Paketin içinden rulo halinde sarılmış duvar kağıdı çıktı.

17:16 -
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İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket alarmı!

Dış hatlar gidiş terminali 7. kapı yakınlarına bırakılan paketi görenler durumu polise bildirdi. Paketin çevresinde güvenlik önlemi alan polis, dış hatlar gidiş katı önündeki yolu trafiğe kapattı. Yolcuları ve havalimanı çalışanlarını paketin çevresinden uzaklaştıran polis, bomba imha uzmanına haber verdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek paketi inceledi. Ardından paket bomba imha uzmanınca kontrollü şekilde fünyeyle patlatıldı. Paketin içinden rulo halinde sarılmış duvar kağıdı çıktı. İncelemenin ardından dış hatlar gidiş katı önündeki yol trafiğe açıldı. AA

Son güncelleme: android-time 17:17 30.08.2019
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