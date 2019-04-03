İstanbul seçim sonuçları 2019: Beykoz ve Çatalca seçim sonuçları ne oldu?

31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sular durulmuyor. Henüz kesin sonuçları belli olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yarış devam ederken ilçelerde de büyük heyecan yaşanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da AKP 24 ilçe belediyesi kazanırken; CHP 14 ve MHP 1 belediye kazandı. İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmesinin ardından Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye olmak üzere 17 ilçedeki ilçe seçim kurulları, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca da ise, ilçe seçim kurulu tarafından tüm oyların yeniden sayılması kararı alındı. İşte ilçelere göre İstanbul seçim sonuçları…

CHP VE AKP’NİN BAŞVURUSUYLA ÇATALCA VE BEYKOZ’DA DA OYLAR TEKRAR SAYILACAK

İl Seçim Kurulu'na başvuran CHP, AKP'nin başvurusu üzerine Çatalca, Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1., 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verildiğini belirterek, hukuksuz olduğu iddiasıyla bu kararların kaldırılmasını ve incelemenin durdurulmasını talep etti.

CHP’nin başvurusu üzerine alınan kararda, Şile İlçe Seçim Kurulu’nun kararına yapılan itirazın ekinde yazılı kararın olmadığı, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanının arandığı ve kararın istenildiği belirtildi. İl Seçim Kurulu’nun kararında, Şile İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın, kararın sözlü olarak verildiğini ancak yazıya dökülüp imzalanmadığını bildirdiği vurgulandı. Daha sonra gönderilen yazıda ise geçersiz oyların sayımına geçildiğinin bildirildiği ifade edildi.

Kararda, Şile ve diğer ilçelere yönelik tüm itirazların incelendiği belirtilerek, “yeniden sayım yapılıp yapılmaması, sadece geçersiz oyların ya da sayım sırasında yapılan itirazla geçerli sayılan oyların sayılması” kararları verildiği anımsatıldı.

AKP’NİN ALDIĞI İLÇELER

Resmi olmayan seçim sonuçlarından derlenen bilgiye göre, İstanbul’daki 8 milyon 733 bin 387 seçmen sandığa gitti.

Kentte, AK Parti, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını aldı.

CHP’NİN ALDIĞI İLÇELER

CHP ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçimde yüzde 72,88 ile Beşiktaş CHP’nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Bir önceki yerel seçimlerde Esenyurt’ta yüzde 47 ile AK Parti kazanırken, bu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Esenyurt’ta yüzde 51,52 ile CHP’nin adayı Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanı seçildi.

Yine 2014’teki yerel seçimlerde yüzde 42,9 ile Küçükçekmece’de kazanan AK Parti, bu seçimde Küçükçekmece’yi kaybetti. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,99 ile CHP’nin adayı Kemal Çebi belediye başkanı oldu.

Bir önceki yerel seçimde yüzde 40.55 ile CHP’li başkanın seçildiği Çatalca, bu seçimde el değiştirerek yüzde 51,58 ile AK Parti adayı Mesut Üner’e geçti.