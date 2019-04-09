Büyükçekmece yerel seçim sonuçları: İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları…

Seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerden biri de Büyükçekmece. Yerel seçim sonuçları İstanbul hariç birçok ilde belli oldu belediye başkanları mazbatalarını aldı ve göreve başladı. İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre hangi ilçede hangi parti kazandı? Sık sık gündeme gelen Büyükçekmece’de de seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Büyükçekmece seçim sonuçları ve İstanbul’un il il seçim sonuçları…

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

“NE KADAR İTİRAZ EDERLERSE ETSİNLER İSTEDİĞİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIYOR”

Usulsüz seçmen kaydedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak “Soruşturmayla ilgili bir bilgim yoktur. Seçmen listelerine CHP ve AKP’de itiraz etmiş ve bu itirazların sonucunda kesinleşen seçmen listesiyle seçime gidilmiştir. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün kazanmış ve mazbatasını almıştır. İstanbul Büyükşehir Başkanlığını ise Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Ne kadar taraf itiraz ederlerse etsinler, istediği sonuç ortaya çıkmıyor” dedi.

Büyükçekmece’de 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde toplam seçmen sayısı: 172.351

Büyükçekmece’de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde ise toplam seçmen sayısı: 174.661