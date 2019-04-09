Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Büyükçekmece yerel seçim sonuçları: İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları…

Yerel seçim sonuçları birçok ilde geçtiğimiz hafta kesinleşirken İstanbul'da işletilen süreç sebebiyle resmi sonuçlar halen açıklanmadı. İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkanlığı sonuçları kadar ilçe seçim sonuçları da önem taşıyor. Büyükçekmece de seçim sürecinde çok konuşulan illerden oldu. İşte Büyükçekmece ve İstanbul'un diğer ilçeleri için seçim sonuçları...

10:33 -
Haberler Gündem
Büyükçekmece yerel seçim sonuçları: İstanbul ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları…

Seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerden biri de Büyükçekmece. Yerel seçim sonuçları İstanbul hariç birçok ilde belli oldu belediye başkanları mazbatalarını aldı ve göreve başladı. İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre hangi ilçede hangi parti kazandı? Sık sık gündeme gelen Büyükçekmece’de de seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Büyükçekmece seçim sonuçları ve İstanbul’un il il seçim sonuçları…

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.171.118 % 48,80
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.149.656 % 48,55
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
DSP DSP 30.817 % 0,36
BTP BTP 27.238 % 0,32
DP DP 22.544 % 0,26
Vatan Partisi Vatan Partisi 17.377 % 0,20
TKP TKP 10.492 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.437 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.005 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.520 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 578 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 525 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 331 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 287 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 270 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli BÜYÜKÇEKMECE İlcesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Hasan Akgün CHP CHP 72853 50.34%
Mevlüt Uysal AK Parti AK Parti 68671 47.45%
BBP BBP 980 0.68%
Caner Bitiş Saadet Partisi Saadet Partisi 924 0.64%
DSP DSP 573 0.4%
TKP TKP 340 0.23%
BTP BTP 230 0.16%
Vatan Partisi Vatan Partisi 162 0.11%

“NE KADAR İTİRAZ EDERLERSE ETSİNLER İSTEDİĞİ SONUÇ ORTAYA ÇIKMIYOR”

Usulsüz seçmen kaydedildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Hüseyin Gökbulak “Soruşturmayla ilgili bir bilgim yoktur. Seçmen listelerine CHP ve AKP’de itiraz etmiş ve bu itirazların sonucunda kesinleşen seçmen listesiyle seçime gidilmiştir. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün kazanmış ve mazbatasını almıştır. İstanbul Büyükşehir Başkanlığını ise Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Ne kadar taraf itiraz ederlerse etsinler, istediği sonuç ortaya çıkmıyor” dedi.

Büyükçekmece’de 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde toplam seçmen sayısı: 172.351
Büyükçekmece’de 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde ise toplam seçmen sayısı: 174.661

Son güncelleme: android-time 11:26 09.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more